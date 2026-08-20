طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

في وقت يعيش فيه العالم على وقع هزات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية التقليدية، نجحت بكين وموسكو في تحويل «الحلم القطبي» إلى واقع تجاري ملموس. فمع دخول «طريق الحرير الجليدي» مرحلة التشغيل التجاري المنتظم، باتت خريطة الملاحة الدولية أمام منعطف تاريخي يختصر الجغرافيا السياسية والمساحات الزمنية.

فلم يعد القطب الشمالي مجرد منطقة جغرافية نائية تتنافس الدول على مواردها الطبيعية ومواقعها الاستراتيجية، بل يتحول تدريجياً إلى ساحة جديدة للتجارة والنقل والطاقة، مع بروز ما يعرف بـ«طريق الحرير القطبي»، الذي يرتبط بصورة أساسية بـطريق بحر الشمال (Northern Sea Route) الممتد بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

يكتسب الطريق أهمية متزايدة مع تراجع مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي، الأمر الذي أطال الفترات التي يمكن خلالها استخدام الممر للملاحة التجارية. وتشير دراسة حديثة في Nature Reviews Earth & Environment إلى أن مساحة الجليد البحري في سبتمبر انخفضت بنسبة 35.8% بين 1980 و2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد السفن التي تدخل منطقة القطب الشمالي الخاضعة لقواعد «الكود القطبي» بنسبة 37.3% بين 2013 و2023.

وفي أغسطس 2026، انتقلت الفكرة من نطاق التجارب والمشروعات المستقبلية إلى خطوة تجارية أكثر وضوحاً، بعدما أطلقت شركة الشحن الصينية Sea Legend خدمة منتظمة للحاويات عبر طريق بحر الشمال، تربط ميناء نينغبو الصيني بميناء فيلكستو البريطاني عبر الساحل الروسي. وتستهدف الخدمة تقليص زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بصورة كبيرة مقارنة بالمسارات التقليدية.

وهنا تكمن أهمية «طريق الحرير القطبي»: فهو ليس مجرد طريق أقصر بين شرق آسيا وأوروبا، بل مشروع جيو-اقتصادي يمكن أن يغير حسابات الدول والشركات بشأن أمن سلاسل الإمداد، ومخاطر الاختناقات البحرية، وتكاليف النقل، وتدفقات الطاقة والسلع.

رهان صيني

خريطة ممر الملاحة بالمحيط الشمالي صادرة عن مركز لوجستيات الشمال العالي (CHNL) بالتعاون مع جامعة «نورد»

بالنسبة إلى الصين، يحمل الممر القطبي قيمة اقتصادية واستراتيجية في الوقت نفسه. فمن الناحية التجارية، يوفر طريق بحر الشمال مسافة أقصر بين موانئ شرق آسيا وشمال أوروبا مقارنة بغيره من المسارات. وتقدر بعض الدراسات أن المسافة بين شمال أوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية يمكن أن تكون أقصر بما يصل إلى 45% في بعض الرحلات، وهو ما يفتح المجال أمام خفض استهلاك الوقود وزمن الرحلة

. أما من الناحية الاستراتيجية، فإن الطريق يتيح للصين تنويع خياراتها بعيداً عن بعض الممرات البحرية التقليدية التي تمر عبر نقاط اختناق جيوسياسية، مثل مضيق ملقا. وقد ازدادت قيمة هذا العامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بعض طرق التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف التحركات الصينية الأخيرة أن «طريق الحرير القطبي» يتجاوز فكرة خفض زمن الشحن إلى بناء شبكة بديلة لسلاسل الإمداد العالمية. وتراهن بكين على استخدام الممر لنقل السلع ذات القيمة العالية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات والمنتجات الصناعية، إلى جانب الطاقة والمواد الخام.

كما أن الطريق يمنح الصين موطئ قدم أكبر في منطقة القطب الشمالي، وهي منطقة تتزايد أهميتها مع ارتفاع المنافسة على الموارد الطبيعية والممرات البحرية.

روسيا.. المستفيد الأكبر

إذا كانت الصين ترى في طريق الحرير القطبي وسيلة لتنويع التجارة، فإن روسيا تنظر إليه باعتباره ممر صادرات استراتيجياً يقع الجزء الأكبر منه داخل نطاق نفوذها ومياهها الشمالية.

ويمتد طريق بحر الشمال لمسافة تقارب 5,600 كيلومتر بمحاذاة الساحل الروسي، ويمنح موسكو إمكانية ربط مشاريع الطاقة في القطب الشمالي بالأسواق الآسيوية بصورة أكثر مباشرة.

وتظهر أهمية الطريق بصورة خاصة في تجارة النفط والغاز. فقد شهد عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في شحنات النفط الروسية المتجهة إلى آسيا عبر الممر؛ إذ أفادت بيانات نقلتها رويترز بأن 7 شحنات تحمل نحو 6 ملايين برميل كانت في طريقها عبر المسار القطبي خلال الموسم حتى أغسطس، وهو ما يقارب نصف الكمية التي نُقلت عبر الطريق طوال موسم 2025.

كما تستخدم روسيا الطريق لتعزيز قدرتها على نقل الغاز الطبيعي المسال من مشاريعها القطبية إلى الأسواق الآسيوية. وفي أغسطس 2026، أبحرت ناقلة غاز روسية جديدة من فئة الجليد عبر طريق بحر الشمال، في إطار مساعي موسكو لتوسيع أسطولها القادر على العمل في المياه القطبية.

وبذلك يمكن أن يتحول القطب الشمالي إلى ممر رئيسي لصادرات الطاقة الروسية إلى آسيا، خصوصاً الصين، في وقت تتغير فيه خريطة أسواق الطاقة نتيجة العقوبات الغربية والحرب الروسية الأوكرانية.

أوروبا.. مستفيد تجاري

بالنسبة إلى أوروبا، يمثل الطريق القطبي فرصة لخفض زمن وصول السلع القادمة من آسيا، وتنويع سلاسل الإمداد، خصوصاً في فترات الأزمات. وتشير دراسة أكاديمية قارنت الآثار التجارية للممر على عدد من الدول الأوروبية والآسيوية إلى أن هولندا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث الاستفادة المحتملة، تلتها ألمانيا ثم المملكة المتحدة وفرنسا. لكن المكاسب الأوروبية المحتملة تصطدم بعامل جيوسياسي أساسي:

الجزء الأكبر من طريق بحر الشمال يقع تحت السيطرة والإدارة الروسية، ما يجعل استخدامه مرتبطاً بالعلاقات بين موسكو وأوروبا. ولهذا تتعامل شركات الشحن الأوروبية الكبرى بحذر مع الطريق، رغم جاذبيته من حيث الزمن والمسافة.

فالممر لا يزال موسمياً، ويحتاج إلى سفن ومعدات متخصصة، كما أن العقوبات المرتبطة بروسيا ترفع مستوى المخاطر التجارية والقانونية. وتؤكد تحليلات حديثة أن الطريق لا يزال بعيداً عن أن يحل محل الممرات التقليدية، رغم أن أهميته الاستراتيجية تتزايد.

اليابان وكوريا الجنوبية

تملك اليابان وكوريا الجنوبية ميزة جغرافية واضحة في المعادلة القطبية؛ فهما من أكبر الاقتصادات الصناعية في شمال شرق آسيا، وتربطهما علاقات تجارية كثيفة مع أوروبا.

وتشير الدراسات المتعلقة بالأثر التجاري للممر إلى أن اليابان جاءت في مقدمة الدول الآسيوية من حيث الاستفادة المحتملة من تشغيل طريق بحر الشمال، تلتها كوريا الجنوبية ثم الصين وفق نموذج يقيس المسافة وتكاليف النقل وحجم التجارة وتكاليف الجليد.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يستفيد المصدرون اليابانيون والكوريون من تقليص زمن الشحن إلى الأسواق الأوروبية، خاصة بالنسبة للسلع الصناعية والإلكترونيات والسيارات والمكونات عالية القيمة.

لكن الاستفادة الفعلية ستظل مرتبطة بمدى استقرار الطريق، وقدرة الموانئ والبنية التحتية القطبية على استيعاب حركة أكبر، وتكاليف التأمين والملاحة في بيئة شديدة التعقيد.

الهند.. اهتمام متزايد

الهند ليست طرفاً رئيسياً في طريق بحر الشمال حتى الآن، لكنها من الدول التي تراقب التطورات في القطب الشمالي عن كثب.

وتكمن أهمية الطريق بالنسبة إلى نيودلهي في أنه يفتح خياراً إضافياً لتنويع التجارة والوصول إلى الأسواق الأوروبية، بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات البحرية التقليدية.

كما أن توسع الصين وروسيا في الممر القطبي قد يدفع الهند إلى زيادة حضورها الاقتصادي والبحثي في المنطقة، خصوصاً في ظل تحول القطب الشمالي إلى ساحة تنافس بين القوى الكبرى.

مسار موسمي

أكبر المتأثرين المحتملين من توسع الممر القطبي ليسوا بالضرورة دولاً بعينها، وإنما منظومة من الموانئ والمسارات والخدمات اللوجستية التي تعتمد على حركة التجارة عبر المسارات التقليدية.

فكل حاوية تنتقل من شرق آسيا إلى شمال أوروبا عبر طريق بحر الشمال، تعني من حيث المبدأ، طلباً أقل على بعض خدمات الموانئ والتموين والتخزين والنقل المرتبطة بالمسار الجنوبي. لكن من المبكر الحديث عن تهديد مباشر لبقية الممرات الحيوية.

فطريق بحر الشمال لا يزال موسمياً، كما أن الملاحة فيه أكثر تعقيداً، والبنية التحتية والإنقاذ والخدمات اللوجستية أقل تطوراً بكثير من شبكة الخدمات الممتدة حول تلك الممرات. وبالتالي فإن التأثير المرجح في المرحلة الحالية هو خلق منافس إضافي وضغط استراتيجي على المسارات التقليدية، وليس إزاحتها.

أمريكا والنفوذ الصيني الروسي

واشنطن تراقب التطورات في القطب الشمالي من زاوية مختلفة، فالمسألة بالنسبة إلى الولايات المتحدة ليست فقط تجارة الحاويات، وإنما صعود النفوذ الصيني والروسي في منطقة استراتيجية.

وتمنح سيطرة روسيا على الجزء الأكبر من طريق بحر الشمال موسكو نفوذاً كبيراً على أحد الممرات البحرية التي قد تصبح أكثر أهمية خلال العقود المقبلة، بينما يمنح التعاون الصيني الروسي بكين موطئ قدم في منطقة كانت تقليدياً خارج نطاق نفوذها المباشر.

كما أن القطب الشمالي غني بالموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز والمعادن النادرة، وهو ما يجعل التنافس على البنية التحتية والممرات البحرية جزءاً من منافسة أوسع على مستقبل الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. إذا كان طريق الحرير القطبي يخلق منافسين محتملين للمسارات التقليدية، فإنه في الوقت نفسه يفتح سوقاً جديدة لصناعة السفن والمعدات البحرية.

السفن العاملة في المياه القطبية تحتاج إلى مواصفات خاصة وقدرات على مقاومة الجليد، فيما تزداد الحاجة إلى كاسحات الجليد، وأنظمة الملاحة والاتصالات، والمراقبة بالأقمار الصناعية، وخدمات الإنقاذ والتأمين.

وتشير تقارير حديثة إلى ارتفاع الطلب على السفن القادرة على العمل في الجليد، فيما تحاول دول عدة تعزيز قدراتها في بناء كاسحات الجليد والسفن القطبية. وهنا يمكن أن يصبح القطب الشمالي سوقاً استراتيجية لصناعة بحرية متخصصة، وليس مجرد ممر عبور.

رسم خريطة التجارة

التحول الأهم الذي يمثله طريق الحرير القطبي ليس عدد السفن التي تمر عبره اليوم، وإنما تغيير مفهوم الأمن التجاري العالمي.

فالأزمات التي شهدتها طرق الملاحة خلال السنوات الماضية أثبتت أن كفاءة سلاسل الإمداد لا تعتمد فقط على المسافة والتكلفة، وإنما على القدرة على امتلاك بدائل عندما يتعرض أحد الممرات للاضطراب. ومن هذه الزاوية، يمثل طريق بحر الشمال بالنسبة إلى الصين وروسيا أكثر من طريق مختصر؛ إنه خيار استراتيجي إضافي. أما بالنسبة إلى أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، فهو فرصة لتقليص زمن النقل وتنويع المسارات، لكن مع تكلفة ومخاطر أكبر.

وبالنسبة إلى الممرات والقنوات التقليدية، فهو إنذار مبكر بضرورة الاستعداد لعالم تصبح فيه التجارة العالمية أكثر تعدداً في المسارات وأقل اعتماداً على عدد محدود من الممرات البحرية.

وفي المقابل، فإن تحويل القطب الشمالي إلى ممر تجاري واسع النطاق سيظل رهناً بمعادلة صعبة: هل يستطيع الاقتصاد العالمي تعويض ارتفاع تكاليف الملاحة القطبية والمخاطر البيئية والجيوسياسية بالمكاسب التي يوفرها اختصار المسافة والزمن؟

حتى الآن، تشير التطورات إلى أن الطريق القطبي يتقدم، لكنه لا يزال مكملاً للممرات المعروفة أكثر من كونه بديلاً عنها. وقد وصفت تحليلات حديثة الطريق بأنه لا يزال ممراً تجارياً هامشياً مقارنة بقناة السويس، على سبيل المثال، رغم أن إطلاق خدمة حاويات منتظمة بين الصين وبريطانيا يمثل خطوة مهمة في انتقاله من مشروع استراتيجي إلى نشاط تجاري قابل للاختبار.

لكن إذا استمر انحسار الجليد، وتطورت السفن القطبية والبنية التحتية، وتحسنت خدمات الإنقاذ والموانئ، واستقرت قواعد التجارة والتأمين، فقد يصبح القطب الشمالي خلال العقود المقبلة ثالث ضلع رئيسي في خريطة التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا إلى جانب قناة السويس ورأس الرجاء الصالح.

وعندها لن يكون السؤال: «هل يستطيع طريق الحرير القطبي أن ينافس الطرق الحالية؟»، بل: «أي طريق ستختار كل سلعة، وكل شركة، وكل دولة في عالم تتعدد فيه ممرات التجارة وتزداد فيه قيمة الموقع الجغرافي والأمن البحري؟».

%35.8

انخفاض مساحة الجليد البحري

%37.3

ارتفاع عدد السفن التي تدخل منطقة القطب الشمالي

روسيا.. المستفيد الأكبر جغرافياً والأكثر اعتماداً على الطريق

أوروبا.. مستفيد تجاري محتمل ومنافس استراتيجي

اليابان وكوريا الجنوبية.. مستفيدان من الجغرافيا

الهند.. اهتمام متزايد بممر خارج المسارات التقليدية

الولايات المتحدة.. منافس استراتيجي أكثر منه خاسراً تجارياً