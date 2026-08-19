الذهب يرتفع 3% مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات

ارتفع سعر الذهب بنسبة 3% إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف الشهر، يوم الأربعاء، حيث عزز انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدرّ عوائد، وذلك قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 28 و29 يوليو.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7% إلى 4448.97 دولاراً للأونصة خلال التداولات بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 5 يونيو عند 4466.01 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 2% تقريباً إلى 4506.70 دولارات.

على الصعيد الفني، تجاوز سعر الذهب الفوري متوسطه المتحرك لـ 100 يوم، والذي يبلغ حوالي 4381 دولاراً.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا انخفاضاً كبيراً في احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مما ضغط ذلك على الدولار ودعم سوق الذهب».

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وعزز جاذبية المعدن النفيس. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً بشكل حاد يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها تقريباً في 19 عاماً.

وأشارت شركة تي دي سيكيوريتيز في مذكرة لها إلى أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن زيادة حجم عمليات إعادة شراء السيولة قد أعطى المعادن دفعة قوية.

أشارت مذكرة صادرة عن شركة TD Securities إلى أنه «على الرغم من تراجع الطلب القوي في الأيام الأخيرة، إلا أن التدفقات قد تعود سريعاً في ظل دعم السيولة من وزارة الخزانة، واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتجاهل صدمة الطاقة، وتنامي الحديث عن الركود التضخمي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية».

ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تبلغ نسبة التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر 65%، وذلك بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 2.7% ليصل إلى 65.01 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 3.2% إلى 1766.55 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1319.03 دولاراً.