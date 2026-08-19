الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية

ارتفع الذهب اليوم ​الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية عن أعلى ‌مستوياتها منذ ​عقودمع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة النقدية في ظل استمرار مخاطر التضخم.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 4356.29 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠انخفضت 0.2 % إلى 4410.30 دولار. وانخفض الذهب بنحو 2 % أمس الثلاثاء بعدما قفزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان لأعلى مستوياتها منذ عقود وسط مخاوف ‌من التضخم. وتراجع الدولار مع تباطؤ عمليات بيع السندات اليوم الأربعاء، مما عزز الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال نيكوس تزابوراس ‌كبير محللي الأسواق لدى (ترادو.كوم) التابعة لمجموعة جيفريز "يمكن أن يواجه ‌الذهب على المدى القريب صعوبة في تحديد مسار واضح، إذ ‌تتأرجح أسعاره بين عوامل ‌متضاربة مع موازنة الأسواق بين استمرار التوتر الجيوسياسي وتغير مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي".

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا بنسبة 67 % أن يبقي البنك المركزي الأمريكي ​على ⁠أسعار الفائدة دون ⁠تغيير.

وتراجعت التوقعات برفع سعر الفائدة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 63.10 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 1726.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى ​1291.28 دولار.