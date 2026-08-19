النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط ضبابية بشأن مضيق هرمز

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى ​لها في 3 أسابيع، اليوم الأربعاء، وسط حالة الضبابية بشأن حركة ‌الشحن عبر مضيق ​هرمز واستمرار اضطرابات الإمدادات.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 0.85 % إلى 91.79 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتاً أو 1 % إلى 85.79 دولاراً للبرميل. ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو ⁠، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ 31 يوليو .

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم: "لا تزال الثقة في عبور الممر البحري بأمان منخفضة مع بقاء حركة الشحن أقل بكثير من المستويات التي كانت معتادة، ويظل هذا الغموض داعماً لعلاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط ".

وأظهرت بيانات ​صادرة، اليوم ⁠الأربعاء، تباطؤ حركة ⁠الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود إشارات واضحة بشأن فتحه.

وفي مسعى لتجنب مضيق هرمز، أفاد مجلس ⁠الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، بإقرار آليات لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة.

وأوضح بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة 3 أشهر اعتباراً من أول سبتمبر .

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق، أمس الثلاثاء، نقلاً عن بيانات ‌معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

ومن ​المقرر صدور الأرقام الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات الخام انخفضت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 ​أغسطس .