ارتفاع تاريخي لديون الأسر في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة الأربعاء، أن ديون الأسر في كوريا الجنوبية ارتفعت في الربع الثاني بأسرع وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وسط تزايد الطلب على القروض المرتبطة بالسكن والاستثمار.

وأفادت البيانات الأولية بأن إجمالي ديون الأسر بلغ مستوى قياسياً قدره 2019.8 تريليون وون (1.43 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 25.9 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومثلت الزيادة على أساس ربع سنوي أكبر ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2021، عندما ارتفع الرصيد بمقدار 34.8 تريليون وون.

وتشمل ديون الأسر عمليات الشراء الائتمانية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية للأسر.

وبالتفصيل، بلغت قروض الأسر 1891.3 تريليون وون في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 24.9 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، مسجلة بذلك أكبر زيادة على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2021.

ومن الإجمالي، ارتفعت قروض الرهن العقاري بمقدار 12.2 تريليون وون لتصل إلى 1190.8 تريليون وون، بينما زادت القروض غير المتعلقة بالرهن العقاري بمقدار 12.8 تريليون وون لتصل إلى 700.5 تريليون وون.