إيسلندا ترفع معدل الفائدة إلى 8%

رفع البنك المركزي في إيسلندا تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة هذا العام، حيث يزيد ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الحرب في إيران من خطورة تفاقم دوامة الأجور والأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صانعي السياسات بالبنك المركزي رفعوا اليوم الأربعاء معدل الفائدة على الودائع لأجل سبعة أعوام بواقع ربع نقطة إلى 8%، فيما يعد أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وقال البنك المركزي في بيان: «التوقعات بشأن التضخم مازالت مرتفعة للغاية، وكذلك التضخم الأساسي».

وأضاف البنك «على الرغم من أنه من المتوقع تراجع التضخم بصورة سريعة خلال عام 2027، فإن الغموض سيتواصل، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وسوق العمالة المحلي».