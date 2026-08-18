جوجل 100 مليون بريد إلكتروني و500 مليون محادثة

اشترت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل كمية ضخمة من البيانات من شركة الطيران منخفض التكاليف المفلسة الأمريكية سبريت أيرلاينز مقابل 10 ملايين دولار للمساعدة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل، وفقاً لوثائق قدمتها شركة الطيران لهيئات الإشراف على إفلاسها.

تشمل حزمة البيانات التي حصلت عليها جوجل من خلال مزاد حوالي 100 مليون بريد إلكتروني و500 مليون محادثة عبر منصة محادثة تيمز التابعة لشركة مايكروسوفت إلى جانب برامج وبيانات تسعير تذاكر طيران الشركة.

وقالت جوجل: إن جهة أخرى ستقوم بحذف كل المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الأشخاص قبل تسليم البيانات لها، مضيفة أن مجموعة البيانات «يمكن أن تكون مفيدة في تحسين منتجاتنا ونماذج ذكائنا الاصطناعي».

تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه شركات الذكاء الاصطناعي للحصول على المراسلات والاتصالات الداخلية للشركات بما في ذلك الشركات الناشئة الفاشلة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تساعد هذه البيانات نماذج الذكاء الاصطناعي في محاكاة أعمال الشركات في العالم الفعلي.

وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي ميركور عرضاً بقيمة 7.5 ملايين دولار لشراء بيانات سبريت من المزاد، بحسب وثائق الإفلاس.

يذكر أن سبريت أيرلاينز أوقفت أنشطتها في أوائل مايو الماضي بعد أن قدمت طلباً لإشهار إفلاسها للمرة الثانية خلال أقل من عام في أغسطس 2025.