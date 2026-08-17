تراجع طفيف للدولار أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم

تراجع الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلا 7873ر6 يوان لكل دولار بتراجع قدره 5 بيب صيني، مقارنة بسعره يوم الجمعة في ختام تعاملات الأٍسبوع الماضي، وكان 7878ر6، وفقاً لبيانات نظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.





