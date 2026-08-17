«إنفيديا» تستثمر 3 مليارات دولار بـ«إس.بي إنرجي»

نقل موقع (ذي ​إنفورمشين) عن مصادر ‌مطلعة ​قولها إن شركة إنفيديا تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في شركة إس.بي إنرجي التابعة لمجموعة سوفت بنك والمطورة ⁠لمشروع إنشاء مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأمريكية لصالح شركة أوبن إيه.آي.

ووفق الموقع فإن هذا الاستثمار يجري مناقشته في ‌إطار مفاوضات إنفيديا مع أوبن إيه.آي ‌وإس.بي إنرجي بشأن تقديم شركة الرقائق ‌دعماً ائتمانياً ‌بنحو 100 مليار دولار لمجمع مركز البيانات المزمع ​إنشاؤه في ‌ولاية أوهايو.

​وذكر ذي إنفورميشن ⁠أن إنفيديا ناقشت استثمار نصف مبلغ الثلاثة مليارات دولار عند توقيع ​اتفاقية ⁠مشروع ⁠أوهايو، والنصف الآخر في إطار الطرح العام الأولي المزمع لشركة إس.بي إنرجي.

وأضاف الموقع في تقريره أن إس.بي إنرجي تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ‌الشهر المقبل على أقرب تقدير، ويمكنها جمع ​ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار من خلال الطرح العام الأولي.