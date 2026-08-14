تراجع الدولار بعد انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية



تراجع الدولار، ​الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة في ‌الولايات المتحدة على ​غير المتوقع في يوليو ، في وقت يقيم فيه المتعاملون مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) واحتمال أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر المقبل دعماً للين، وانخفضت مبيعات التجزئة 0.6 % الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.2 % ⁠في يونيو، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات التجزئة 0.1 % .

ضعف الاستهلاك

وقال خوان بيريز مدير التداول لدى مونيكس يو.إس.إيه في واشنطن "من الواضح أننا نشهد مؤشرات على ضعف الاستهلاك، وهذه الأدلة تظهر بوضوح أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤاً". وكانت بيانات تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع هذا الأسبوع قد قلصت بالفعل التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر المقبل .

ويتوقع المتعاملون الآن احتمالاً نسبته 31 % فقط لرفع الفائدة في سبتمبر، إلى جانب احتمال نسبته 64 % ​لرفعها في ديسمبر.

وتزايدت المخاوف ​بشأن سوق العمل بعد أن ⁠أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن أصحاب العمل خفضوا الوظائف على غير المتوقع الشهر الماضي.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ​العملة ⁠الأمريكية مقابل سلة من ⁠عملات رئيسية، 0.33 % إلى 99.59 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.36 % إلى 1.1568 دولار وصعد الين الياباني 0.32 % إلى ⁠158.97 للدولار.

ورغم مكاسبه اليوم الجمعة، لا يزال الين يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.7 % مع استمرار تلاشي تأثير التدخل الأمريكي والياباني الأحدث.

ودفع ذلك المتعاملين إلى المراهنة على أن وقف تراجع العملة سيتطلب إما رفع أسعار الفائدة أو ‌جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية.

وذكرت رويترز أن بنك اليابان يستعد لرفع ​أسعار الفائدة ربما في سبتمبر، وأنه يبحث زيادات بمعدلات أعلى بعد ذلك. ومنذ إنهاء برنامج تحفيزي ضخم استمر عقدا كاملا في 2024، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة تقارب مرتين ​سنويا.