ارتفاع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي

ارتفع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والخدمات وفقا للبيانات النهائية الصادرة عن معهد الإحصاء الفرنسي "آنسي" اليوم الجمعة.

وذكر المعهد أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يوليوبنسبة 1ر2% سنويا، مقابل 8ر1% خلال يونيو.

وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 4ر2% مقابل 2% خلال يونيو.

وجاءت القراءة النهائية لمؤشري المستهلك الفرنسي والموحد للاتحاد الأوروبي متفقة مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 31 يوليو.

ويعكس ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الماضي ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 2ر2% مقابل 9ر1% خلال الشهر السابق، وأسعار الطاقة بنسبة 6ر12% مقابل 11% خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1% مقابل ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق، في حين تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 7ر0%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا وفقا للمؤشر المحلي بنسبة 6ر0% خلال يوليو، مقابل تراجعها بنسبة 3ر0% خلال يونيو. كما ارتفعت الأسعار وفقا للمؤشر الموحد بنسبة 6ر0%، بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.