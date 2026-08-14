النفط يرتفع بعد تهديد أمريكي بحصار مفتوح على إيران

ارتفعت أسعار النفط ​اليوم الجمعة، بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري على إيران ‌لأجل غير ​مسمى، ما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في الجلسة السابقة على خلفية الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية وتوقعات بضعف الطلب العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 87.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:53 بتوقيت ⁠جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا إلى 82.16 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة بعد التراجع في الجلسة الماضية بأكثر من اثنين بالمئة، ما قلص ‌المكاسب التي تحققت عقب ارتفاع خام برنت لست جلسات والخام الأمريكي لخمس جلسات.

وقالت سوزان بيل نائبة الرئيس الأولى لأسواق السلع النفطية في شركة ريستاد إنرجي في مذكرة "على ‌الرغم من بيانات مخزونات النفط الخام ذات التأثير السلبي، فإن ‌السياق الجيوسياسي الأوسع نطاقاً يمنع حدوث انخفاض أكثر حدة في الأسعار".

وقالت ‌الولايات المتحدة أمس الخميس إنها ‌يمكن أن تواصل الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وستصعد الضغوط الاقتصادية على طهران في ​ظل تعثر محادثات ‌وقف إطلاق النار.

وقال وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في ⁠مقابلة تلفزيونية "ترقبوا مزيدا من القرارات التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".