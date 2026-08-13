النفط يتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط الخميس، مع ​تقييم المستثمرين للتوقعات بانخفاض الطلب العالمي هذا العام ولارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ​بينما تلقت الأسعار دعماً من تعثر المحادثات بشأن مضيق هرمز المغلق واضطراب الإمدادات.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 87.32 دولاراً للبرميل، لتقلّص ما حققته من مكاسب على مدى 6 جلسات.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠1.62 دولار، أو 1.95 %، إلى 81.65 دولاراً بعد ارتفاع على مدى الخمس جلسات السابقة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى (يو.بي.إس): إن زيادة مخزونات النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تؤثر على أسعار النفط، مضيفاً أن انخفاض الأسعار سيكون محدوداً ما دامت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز منخفضة.

المخزونات

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023 مع تراجع التصدير.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آبوهو أعلى مستوى منذ الخامس ​من يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل.

توقعات الطلب العالمي

في ⁠اليوم نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً في تقريرها الشهري عن سوق النفط.

وقالت ​وكالة الطاقة ⁠الدولية إنها تتوقع ⁠انكماشاً في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار والقيود ⁠على الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط والبحر الأسود.



