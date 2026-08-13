«شي إن» تدرس بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ 28 أغسطس

تعتزم شركة «شي إن غلوبال هولدينغز» بدء تلقي طلبات المستثمرين للمشاركة في طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره في هونغ كونغ، اعتباراً من 20 أغسطس، على أن تبدأ أسهمها التداول في بورصة المدينة قرابة 28 أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت «شي إن» تستهدف تقييماً بنحو 30 مليار دولار في الطرح، أي أقل بكثير من ذروة تقييمها السابقة، إلا أنها واجهت تحفظات من المستثمرين قد تدفعها إلى خفضه أكثر، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لبحثهم معلومات غير معلنة.

وأضافوا أن المساهمين الحاليين قد يكتتبون بما يصل إلى نحو نصف قيمة الطرح.

تختبر شركة الأزياء السريعة حالياً مدى إقبال المستثمرين على الطرح، الذي يُتوقع أن يجمع ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز» الأسبوع الماضي.

ولا تزال المناقشات مستمرة، وقد تتغير تفاصيل الطرح، بما في ذلك حجمه وتقييم الشركة وموعده، بحسب الأشخاص المطلعين.

تقترب «شي إن»، غير المدرجة في البورصة، من نهاية مسيرة طويلة نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، بعدما تعثرت محاولاتها السابقة للإدراج في كل من نيويورك ولندن.

وكان تقييم الشركة قد وصل إلى نحو 100 مليار دولار قبل أن يتراجع بشدة مع تباطؤ نموها، بفعل عوامل من بينها الرسوم الجمركية واشتداد المنافسة مع «تيمو» التابعة لشركة «بي دي دي هولدينغز».

وأبلغت «شي إن» مستثمرين محتملين بأنها تتوقع تراجع صافي أرباحها هذا العام، قبل أن تعاود الارتفاع في 2027 لتقترب من مستوى العام الماضي البالغ 2.06 مليار دولار، بحسب بعض الأشخاص المطلعين.

تسعى «شي إن» إلى وضع نفسها في مصاف شركات مثل «إنديتكس»، مالكة «زارا»، و«إتش آند إم» اللتين تبلغ مضاعفات ربحيتهما 28.7 مرة و19.5 مرة على التوالي.

ويتوقع «مورغان ستانلي» أن تسجل «شي إن» معدل نمو في صافي الأرباح بين عامي 2025 و2028 يفوق نظيريه لدى «إنديتكس» و«إتش آند إم».

تأسست «شي إن» في البر الرئيسي الصيني، وتتخذ حالياً من سنغافورة مقراً لها.

وبنت الشركة إمبراطورية عالمية في سوق الأزياء السريعة، مستندة إلى بيع ملابس منخفضة الأسعار تواكب أحدث الصيحات وتُشحن مباشرة من الموردين. لكن الرسوم الجمركية الأميركية، تلتها الحرب في الشرق الأوسط، رفعت تكاليف المواد والأسعار على المستهلكين.