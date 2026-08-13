فورد تعتزم إنتاج سيارة إس.يو.في بـ 25 ألف دولار

كشف مسؤولو شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة عن خطط الإنتاج المستقبلية في لقاء مع وكلاء وموزعي الشركة، حيث أشاروا إلى اعتزام الشركة إنتاج سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بسعر 25 ألف دولار. وعرض مسؤولو فورد خلال مؤتمر الوكلاء والموزعين في مدينة لاس فيجاس الأمريكية فيديو لنماذج أولية من سيارة فئة إس.يو.في صندوقية الشكل، والتي ستصبح أرخص سيارة تنتجها الشركة الأمريكية بنهاية العقد الحالي.

وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة الجديدة لن تستخدم منصة فورد يونيفرسال إي.في للسيارات الكهربائية، والتي ستشكل أساس إنتاج الشاحنة فاتوم الجديدة من فورد والتي سيبدأ سعرها من 30 ألف دولار. وستتيح فورد سيارتها الجديدة منخفضة التكلفة بفئتين تقليدية وهجين. ومن المتوقع أن يكون سعرها أقل من سعر السيارة مافريك التي يقل سعرها قليلاً عن 30 ألف دولار وتعتبر حالياً أرخص سيارة تنتجها فورد.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الرسومات التخطيطية التي عرضها فيديو نماذج سيارة فورد الجديدة، كانت في المراحل الأولى من التصميم، وكانت تهدف بشكل أساسي إلى إعطاء فكرة عامة عن حجم السيارة وأبعادها. وقال أحد الوكلاء لموقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات: إن النماذج الأولية بدت وكأنها تذكرنا بالجيل الأول من السيارة فورد إسكيب، وإن السيارة بدت «مربعة الشكل وعريضة». ولا تزال معظم مواصفاتها، بما في ذلك اسمها، غير معروفة.

على الرغم من أن السيارة إسكيب تحولت إلى سيارة من فئة إس.يو.في مدمجة بحجم مماثل للسيارات هوندا سي.آر في ومازدا سي.إكس 50 وفورد برونكو سبورت إلا أن الجيل الأول منها كان أصغر حجماً نسبياً. وإذا ما حافظت السيارة الجديدة على أبعاد مشابهة لإسكيب في بداياتها، فمن المرجح تصنيفها ضمن فئة السيارات إس.يو.في الصغيرة مثل شيفروليه تراكس ومازدا سي.إكس 30 وكيا سيلتوس، والتي يقل سعرها جميعاً عن 30 ألف دولار. وإذا تم تصنيف سيارة فورد المنتظرة ضمن فئة السيارات إس.يو.في الصغيرة وتم طرحها بسعر 25 ألف دولار فسيكون هذا سعراً متوسطاً في هذه الفئة.