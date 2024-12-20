تحويلات الهنود في الخارج تعادل ميزانيتي باكستان وبنغلاديش مجتمعتين .. فكم تبلغ؟

ظلت الهند لسنوات طويلة الدولة التي تتلقى أعلى تحويلات مالية على مستوى العالم، ولم يكن هذا العام مختلفًا، فقد احتفظت الهند بالمركز الأول باعتبارها الدولة التي شهدت أكبر قدر من التدفقات النقدية - 129 مليار دولار - من مواطنيها في الخارج.

حقائق حول التحويلات المالية التي تلقتها الهند في عام 2024:

وتعادل التحويلات المالية الهندية وحدها، والتي تبلغ 129 مليار دولار، تقريباً الميزانية السنوية لباكستان (67 مليار دولار) وبنغلاديش (68 مليار دولار) مجتمعتين، كما أنها تعادل تقريباً ضعف التحويلات المالية للمكسيك، التي احتلت المركز الثاني في قائمة أعلى التحويلات المالية، وفقا لموقع ndtv.

وبحسب أحدث الأرقام التي جمعها خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، فإن الهند، التي تصدرت قائمة الدول المتلقية للتحويلات المالية في عام 2024، تلقت تدفقات تقدر بنحو 129 مليار دولار.

وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنحو 68 مليار دولار، والصين في المرتبة الثالثة بنحو 48 مليار دولار، والفلبين في المرتبة الرابعة بنحو 40 مليار دولار، وباكستان في المرتبة الخامسة بنحو 33 مليار دولار.

كانت الهند تتلقى بشكل مطرد تحويلات مالية تزيد على 100 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية، باستثناء عام 2020 - عندما بلغت جائحة كوفيد-19 ذروتها. في ذلك العام، شهدت الهند تدفقات بقيمة 83 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو التحويلات المالية هذا العام 5.8%، مقارنة بنحو 1.2% المسجلة في عام 2023، وفقا للبنك الدولي.

تلقت الهند تحويلات مالية ضخمة لدرجة أنها تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، والتي بلغت حتى الربع الأخير من سبتمبر 62 مليار دولار، كما تجاوزت التحويلات المالية ميزانية الدفاع الإجمالية للهند لعام 2024 بأكثر من 55 مليار دولار.

في السنوات العشر الماضية، نمت التحويلات المالية الإجمالية للهند بنسبة 57 في المائة، وفي المجموع، تلقت الهند ما يقرب من تريليون دولار (982 مليار دولار) فقط في الفترة من عام 2014 إلى عام 2024.

وجاءت التحويلات المالية خلال السنوات العشر الماضية كالتالي 70 مليار دولار في عام 2014، و69 مليار دولار في عام 2015، و63 مليار دولار في عام 2016، و69 مليار دولار في عام 2017، و79 مليار دولار في عام 2018، و79 مليار دولار في عام 2019، و83 مليار دولار في عام 2020، و105 مليارات دولار في عام 2021، و111 مليار دولار في عام 2022، و125 مليار دولار في عام 2023، و129 مليار دولار في عام 2024.