تحرك محدود للأسهم الأوروبية وسط تقييم نتائج الشركات

لم تشهد الأسهم الأوروبية تحركات كبرى، أمس، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة، في وقت واصلوا فيه تقييم نتائج أعمال الشركات ومتابعة التطورات الجيوسياسية.

وخلال التعاملات لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي سجل 661.26 نقطة، ⁠لكنه ظل قرب ذرى سجلها في الآونة الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 % إلى 89.57 دولاراً للبرميل بعد هجمات جديدة على مسارات شحن.

وتصدر قطاع الطاقة الأوروبي المكاسب بارتفاعه 0.7 %، بينما سجل قطاع السيارات وقطع الغيار أكبر الخسائر بين القطاعات المدرجة على المؤشر متراجعاً 0.8 %.

ولن تعكس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق، الارتفاع الأحدث في تكاليف الطاقة، لكنها قد ⁠تساعد في تشكيل التوقعات بشأن ما قد يتقرر في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.

ووفقاً ⁠لأداة فيد ⁠ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة بنسبة 50 %. وقفز سهم تي.كيه.إم.إس 9.2 % بعد ⁠أن رفعت الشركة المصنعة للسفن الحربية توقعاتها للأداء المالي للمرة الثانية خلال 6 أشهر.

وخسر سهم توي، أكبر شركة للسياحة والسفر في أوروبا، 2.8 % بعد أن جاءت أرباحها التشغيلية للربع الثالث أقل من التوقعات، متأثرة بضعف الحجوزات وارتفاع تكاليف وقود الطائرات بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وزاد سهم شركة «كيه+إس» الألمانية المتخصصة في استخراج البوتاس والملح بنسبة

2.2 % بعد أن رفعت توقعاتها للأداء المالي السنوي للمرة الثانية هذا العام.

مخاوف مستمرة

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة، مدعوماً بأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكورية الجنوبية، في حين استمرت المخاوف بشأن تضاؤل احتمالات تحقيق انفراجة في الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر الياباني 0.83 % ليغلق عند 67524.06 نقطة بعد تذبذب بين المكاسب والخسائر في وقت سابق من الجلسة وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع ⁠بنسبة 0.94 % ليسجل 4139 نقطة.

وقال واتارو أكياما، خبير الأسهم لدى نومورا سيكيوريتيز: «يبدو أن المخاوف بشأن التضخم تسهم في خلق أجواء تحد من ارتفاع سوق الأسهم»، مضيفاً أنّ ‌توقعات نمو أرباح الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تتراجع ‌بشكل كبير حتى الآن.

وزادت أسهم شركات أشباه الموصلات، التي ‌تتمتع بثقل كبير على المؤشر ‌نيكاي، بعد بداية متباينة.

وربح سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة 3.87 %، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات ‌الرقائق 2.61 % وصعد مؤشر كوريا الجنوبية، الذي يغلب ⁠عليه قطاع التكنولوجيا وغالباً ما يتحرك بالتوازي مع المؤشر نيكاي، 3.68 %.

والمعنويات في السوق إيجابية، فمن ضمن الأسهم المدرجة على مؤشر نيكاي ارتفع ‌135 سهماً، وانخفض 88 سهماً، واستقر سهمان. وكان سهما (تايو يودن) و(فوروكاوا إلكتريك) هما أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية بارتفاعهما 7.51 و6.83 % على الترتيب.

أما أكبر الخاسرين، فكان سهم مجموعة راكوتين الذي هوى 13.77 % في أكبر انخفاض يومي له خلال عامين، يليه سهم نيتوري هولدنجز الذي انخفض 5.11 %.