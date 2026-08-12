7 صناعات مستقبلية تقود محركات النمو الجديدة في كوريا الجنوبية

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اليوم الأربعاء إن على كوريا الجنوبية تحديد ورعاية محركات نمو جديدة في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وما بعده، محددا 7 صناعات مستقبلية باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي في المستقبل وأصولا استراتيجية وطنية رئيسية.

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال اجتماع عُقد لتعيين سبع صناعات باعتبارها "بذورا" للنمو المستقبلي للبلاد، واستكشاف سبل رعايتها لتصبح محركات نمو جديدة للبلاد، إلى جانب صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقد سجلت شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية إيرادات قياسية خلال الأرباع القليلة الماضية، وسط ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى سول الآن إلى تحديد قطاعات جديدة للحفاظ على ازدهار صناعة أشباه الموصلات من خلال تصنيف 7 قطاعات مستقبلية كمجالات استراتيجية للاقتصاد المستقبلي والأمن القومي.

وهذه القطاعات هي: المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية والاندماج النووي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الكمية والفضاء وتكنولوجيا البيولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد للمواد والمكونات المتقدمة.