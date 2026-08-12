النفط يتحول للصعود و«برنت» يلامس 89 دولاراً

تحولت أسعار النفط، أمس، للصعود، وسط قلق بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، بعد تراجعها بأكثر من 2 % في بداية التداول.وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.29 % أو 21 سنتاً إلى 88.59 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو 1.07 % أو 1.91 دولار إلى 82.93 دولاراً.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ 31 يوليو في وقت سابق من الجلسة، إذ وصل ⁠سعر برنت إلى 90.03 دولاراً للبرميل ولامس سعر خام غرب تكساس الوسيط 84.61 دولاراً.وعزز الخامان القياسيان المكاسب التي بلغت أكثر ‌من 5 % أول من أمس.

وفي مذكرة ​صدرت أول من أمس، ⁠قال محللون في بنك ⁠باركليز إن صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس بلغ في المتوسط 3 ملايين برميل يومياً، بانخفاض عن 4.4 ملايين برميل يومياً في ⁠الأسبوع السابق.

وقبل اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، كان يمر نحو 20 % من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية اليومية عبر مضيق هرمز.