النفط يتحول للصعود و«برنت» يلامس 89 دولاراً

تحولت أسعار النفط، أمس، للصعود، وسط قلق بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، بعد تراجعها بأكثر من 2 % في بداية التداول.وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.29 % أو 21 سنتاً إلى 88.59 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو 1.07 % أو 1.91 دولار إلى 82.93 دولاراً.
وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ 31 يوليو في وقت سابق من الجلسة، إذ وصل سعر برنت إلى 90.03 دولاراً للبرميل ولامس سعر خام غرب تكساس الوسيط 84.61 دولاراً.وعزز الخامان القياسيان المكاسب التي بلغت أكثر من 5 % أول من أمس.
وفي مذكرة صدرت أول من أمس، قال محللون في بنك باركليز إن صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس بلغ في المتوسط 3 ملايين برميل يومياً، بانخفاض عن 4.4 ملايين برميل يومياً في الأسبوع السابق.
وقبل اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، كان يمر نحو 20 % من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية اليومية عبر مضيق هرمز.