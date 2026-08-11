ثروات تريليونية في غرام واحد.. أسعار تتجاوز الخيال

قد يبدو الذهب والبلاتين والألماس من أغلى المواد التي يمكن امتلاكها، لكن عند النظر إلى عالم المواد شديدة الندرة، تتغير الصورة تماماً. فهناك مواد تصل التقديرات المرتبطة بقيمتها إلى ملايين ومليارات، بل تريليونات الدولارات للغرام الواحد.

ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة وجود سوق تجارية لهذه المواد أو إمكانية شرائها بهذا السعر؛ ففي بعض الحالات، تعكس القيمة تكلفة الإنتاج، أو صعوبة الحصول على المادة، أو ندرتها العلمية والاستثنائية.

وفيما يلي سبع من أكثر المواد إثارة للدهشة من حيث القيمة المتداولة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»:

1. المادة المضادة.. 59.8 تريليون دولار للغرام

تأتي المادة المضادة في صدارة القائمة بفارق هائل عن بقية المواد.

وهي ليست مادة يمكن استخراجها من الأرض، بل تُنتج بكميات متناهية الصغر داخل منشآت علمية متخصصة. وعندما تلتقي المادة بالمادة المضادة، يفنى الاثنان وتتحول كتلتهما إلى طاقة.

وتكمن المشكلة في أن إنتاجها يحتاج إلى كميات ضخمة من الطاقة وتقنيات شديدة التعقيد، كما أن تخزينها يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يجب منعها من ملامسة المادة العادية.

ولهذه الأسباب، تصل بعض التقديرات إلى نحو 59.8 تريليون دولار للغرام الواحد، وهو رقم يعكس تكلفة الإنتاج وليس سعرًا تجاريًا في السوق.

2. فوليرين يحتوي على ذرات النيتروجين.. 134 مليون دولار للغرام

الفوليرينات عبارة عن جزيئات مكونة من ذرات الكربون ترتبط في هياكل هندسية مميزة، وقد حظيت باهتمام واسع في الكيمياء والفيزياء وعلوم المواد.

وتوجد أنواع متخصصة تحتوي على ذرات نيتروجين، وترتبط بها تقديرات سعرية مرتفعة للغاية تصل إلى نحو 134 مليون دولار للغرام.

لكن هذه القيمة لا تعني أن المادة تُباع بهذا السعر في الأسواق، إذ ترتبط بدرجة كبيرة بصعوبة تصنيعها وندرتها والظروف البحثية اللازمة للحصول عليها.

3. الكاليفورنيوم-252.. 25.6 مليون دولار للغرام

يُعد الكاليفورنيوم-252 أحد أغلى النظائر المشعة التي يمكن إنتاجها صناعيًا.

ويُصنع هذا النظير بكميات صغيرة للغاية داخل منشآت نووية متخصصة، ويتميز بقدرته على إطلاق النيوترونات، ما يجعله مفيدًا في بعض التطبيقات العلمية والصناعية المتخصصة.

وتصل التقديرات المتداولة لقيمة الغرام منه إلى نحو 25.6 مليون دولار، مع التأكيد على أن هذا الرقم لا يمثل سعرًا عالميًا ثابتًا للبيع والشراء.

4. عينات كويكب بينو.. 9.6 ملايين دولار للغرام

هذه المرة تأتي القيمة من خارج الأرض، ففي سبتمبر 2023، أعادت مهمة OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا عينات من الكويكب بينو بعد رحلة استمرت سنوات. وجمعت المركبة أكثر من 120 غرامًا من المواد من سطح الكويكب، في واحدة من أبرز عمليات إعادة عينات الكويكبات إلى الأرض.

وأظهرت التحليلات أن العينات غنية بالكربون وتحمل أدلة على وجود الماء ومركبات كيميائية مهمة، ما يمنح العلماء فرصة لدراسة المواد التي كانت موجودة في النظام الشمسي المبكر.

وتُقدّر القيمة الافتراضية للعينات بنحو 9.6 ملايين دولار للغرام، لكن لا يوجد سعر تجاري لهذه المواد؛ فهي ليست معروضة للبيع، والقيمة المتداولة تعكس ضخامة المهمة وندرة الحصول على عينات من جرم سماوي بعيد.

5. الألماس الأحمر.. 4.7 ملايين دولار للغرام

إذا كان الألماس من أشهر الأحجار الكريمة، فإن الألماس الأحمر يقع في فئة مختلفة تمامًا من حيث الندرة.

وتُعد الأحجار ذات اللون الأحمر النقي من أندر أنواع الألماس، ولذلك يمكن أن تصل قيمة القطع الاستثنائية منها إلى ملايين الدولارات.

وتختلف القيمة بحسب اللون والنقاء والحجم وجودة الحجر، ولذلك فإن تقدير 4.7 ملايين دولار للغرام لا ينطبق على جميع الأحجار الحمراء.

6. الأحجار الكريمة شديدة الندرة.. مئات آلاف الدولارات للغرام

توجد أحجار كريمة نادرة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات للغرام، خصوصًا عندما تجمع بين الندرة واللون الاستثنائي والنقاء المرتفع.

وتضم هذه الفئة بعض أنواع الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق، إضافة إلى أحجار أقل شهرة مثل البينيت، الذي عُرف تاريخيًا بأنه من أندر الأحجار الكريمة في العالم.

ولا يمكن تحديد سعر موحد لهذه الفئة، لأن قيمة الأحجار تختلف بشكل كبير وفق خصائص كل قطعة.

7. الهيليوم-3.. نحو 96 ألف دولار للغرام

يأتي الهيليوم-3 في المرتبة الأخيرة ضمن هذه القائمة، وهو نظير نادر من الهيليوم يوجد بكميات محدودة على الأرض.

ويحظى باهتمام خاص في أبحاث الفضاء، إذ يُعتقد أن سطح القمر يحتوي على كميات أكبر منه نتيجة تعرضه المستمر للرياح الشمسية.

كما يدرس العلماء خصائصه وإمكاناته في مجالات مثل أبحاث الاندماج النووي.

وتدور بعض التقديرات حول 96 ألف دولار للغرام، لكن هذا الرقم لا يمثل سعرا عالميا ثابتا، خصوصًا أن استخراج الهيليوم-3 من القمر على نطاق تجاري لم يتحقق حتى الآن.