انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن

أظهرت بيانات شحن ​أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت ‌إلى ​ست سفن، أمس الاثنين، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ نحو 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات ⁠صادرة عن منصة كبلر اليوم الثلاثاء، أنه بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، دخلت أربع سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان ‌فارغتان للمنتجات النفطية، إلى الممر المائي.

وأظهرت البيانات أن سفينتين - هما ناقلة صغيرة محملة ‌بغاز البترول المسال وأخرى تحمل وقوداً متبقياً - ‌خرجتا من المضيق.

وفي الأيام التي سبقت ‌الحرب، كانت تمر ‌عبر المضيق عادة ما بين 130 و140 سفينة.

وأظهرت بيانات كبلر أن ​25 سفينة ‌عبرت مضيق ​باب المندب أمس الاثنين، وهو ⁠رقم لم يتغير بشكل كبير مقارنة بمتوسط الأيام العشرة الذي يبلغ نحو 24 ​سفينة.

ورد ⁠الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، أمس الاثنين، على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع إيران ⁠تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات.

وجاء اقتراح ترامب رداً على مطالب طهران بالحصول على تعويضات وإنهاء العقوبات.