انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن

أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى ست سفن، أمس الاثنين، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ نحو 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأظهرت بيانات صادرة عن منصة كبلر اليوم الثلاثاء، أنه بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، دخلت أربع سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية، إلى الممر المائي.
وأظهرت البيانات أن سفينتين - هما ناقلة صغيرة محملة بغاز البترول المسال وأخرى تحمل وقوداً متبقياً - خرجتا من المضيق.
وفي الأيام التي سبقت الحرب، كانت تمر عبر المضيق عادة ما بين 130 و140 سفينة.
وأظهرت بيانات كبلر أن 25 سفينة عبرت مضيق باب المندب أمس الاثنين، وهو رقم لم يتغير بشكل كبير مقارنة بمتوسط الأيام العشرة الذي يبلغ نحو 24 سفينة.
ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع إيران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات.
وجاء اقتراح ترامب رداً على مطالب طهران بالحصول على تعويضات وإنهاء العقوبات.