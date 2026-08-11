النفط يرتفع وخام «برنت» يتجاوز 87 دولاراً

صعدت ​أسعار النفط، أمس، مدفوعة بالتفاؤل بشأن المحادثات الرامية إلى إعادة ‌فتح ​مضيق هرمز لكن حد من المكاسب إصرار إيران على ضرورة تلبية الولايات المتحدة لعدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً، أو 4.24 %، تصل إلى 87.22 دولاراً للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 54 سنتاً، أو 4.23 %، ليصل إلى 81.72 دولاراً.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 7 % الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن إيران وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ‌إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله خُمس إمدادات العالم من النفط قبل الحرب.

وقال محللو إس.إي.بي ريسيرتش في مذكرة «رغم أن المضيق لا يزال في حكم المغلق، يجري تداول ​النفط حالياً ⁠بين 80 ⁠و85 دولاراً، مما يعكس الأمل في التوصل إلى حل في المستقبل القريب».