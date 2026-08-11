عرض نهائي لشراء «فاروس إنرجي» بـ 197 مليون دولار

قالت شركة سيريكا إنرجي البريطانية أمس إنها لن ترفع عرضها البالغ ‌145.7 ​مليون جنيه إسترليني (196.59 مليون دولار) للاستحواذ على شركة فاروس إنرجي العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز.

وقالت سيريكا إن البنود المالية لعرضها، الذي قدمته ‌في 26 يوليو، نهائية ولن يتم زيادتها أو تحسينها، ما لم تطرأ ظروف معينة، منها ‌تقديم عرض آخر للاستحواذ على فاروس.

ورفعت شركة ريشيو الجمعة عرضها للاستحواذ ‌على فاروس، وقيّمت أسهمها ‌عند 32.8 بنساً للسهم، وهو سعر أعلى قليلاً من عرض سيريكا ​البالغ 32.67 ‌بنساً للسهم. وقالت سيريكا أمس:

«تواصل سيريكا ⁠تقييم مجموعة من الفرص بدقة، سواء في بحر الشمال البريطاني أو في مناطق أخرى يمكن للشركة ⁠أن تنفذ فيها استراتيجيتها بنجاح». وتأتي العروض المقدمة لشركة فاروس في ظل زخم من الصفقات بين شركات النفط الساعية إلى تنويع عملياتها، بدعم من ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع ‌حرب إيران في أواخر فبراير.