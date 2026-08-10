قرية إسبانية كاملة للبيع.. والسعر مفاجأة

تُعرض قرية إسبانية كاملة وسط الجبال للبيع مقابل نحو 730 ألف جنيه إسترليني فقط، وتشمل منزلاً رئيسياً فخماً و11 مسكناً إضافياً، إلى جانب مسبح خاص وملعب تنس وكنيسة صغيرة، في صفقة يعادل سعرها تقريبًا تكلفة منزل متلاصق في لندن.

وتقع قرية فيانا دو بولو في جنوب شرق مقاطعة أورينسي الإسبانية، بالقرب من الحدود الشمالية مع البرتغال، وتضم مجموعة من المباني والعقارات التي تحيط بها الطبيعة والجبال.

وتتكون القرية من منزل رئيسي كبير و11 مسكنًا أصغر وكنيسة صغيرة، فيما تتميز العقارات بتفاصيل تقليدية تشمل الأرضيات المصنوعة من الطين، والأرضيات الخشبية، والمدافئ التي تضفي طابعًا ريفيًا دافئًا على المكان.

و بحسب صحيفة "ذا صن" لا تقتصر مميزات القرية على المنازل فقط، إذ تضم أيضا ملعبا للتنس ومسبحا، بينما تحيط بها المناظر الطبيعية الجبلية، وتقع بالقرب من جبل بينا تريفينكا، وعلى مسافة نحو 30 دقيقة من بحيرة سانابريا.

قرية كاملة بسعر منزل في لندن

بحسب شركة Asturian Property التي تعرض العقار للبيع، فإن القرية بأكملها معروضة للبيع، وتتمتع، وفق وصف الشركة، بـ"إمكانات كبيرة" أمام المشتري الجديد.

وكان السعر الأصلي للقرية يبلغ 1.5 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.29 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينخفض السعر إلى 730 ألف جنيه إسترليني.

ويرى البائع دانيال غارسيا أن العقار يمكن أن يمثل "استثمارًا رائعًا" لأي شخص يبحث عن مكان لإقامة فعاليات روحية، أو لمجموعة من الأصدقاء، أو لأشخاص يرغبون في تبني أسلوب حياة أكثر هدوءًا وصداقة للبيئة بعيدًا عن صخب المدن.

وأوضح غارسيا، وهو متدرب في مجال الإطفاء، أن جده اشترى القرية في الأساس بهدف الحفاظ على تماسك العائلة.

لكن بعد وفاة جده، بقيت المنازل الأخرى بحاجة إلى أعمال تجديد، ولم يرغب أي فرد من أفراد العائلة في تحمل مسؤولية المشروع.

وقال غارسيا: "بعد وفاة جدي، كانت بقية المنازل لا تزال بحاجة إلى التجديد، ولم يرغب أحد في تحمل المسؤولية عن ذلك".

وأضاف: "في النهاية، تطلب الأمر إنفاق مبلغ كبير من المال لتجديد المنازل المتبقية، ولم يرغب والداي ولا أعمامي وعماتي في تولي المسؤولية عن ذلك".

ولهذا السبب، قرر غارسيا طرح القرية للبيع بعدما أدرك أن أحدًا من أفراد عائلته لا يرغب في تولي إدارتها واستكمال أعمال التجديد المطلوبة.

اهتمام متزايد من المشترين

وقال دانيال مارين، المدير الإداري لشركة Spanish Property Expert، التي تساعد المشترين الدوليين في العثور على عقارات في إسبانيا، إن هذه الصفقة نادرة للغاية.

وأضاف في حديث لصحيفة "ذا صن": "لقد عملت في هذا المجال لمدة 20 عامًا ولم أسمع بمثل هذا الشيء من قبل".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه الصفقات تحمل دائمًا بعض التفاصيل التي يجب على المشتري الانتباه إليها، قائلًا: "لكن هناك دائمًا شرطًا خفيًا".

وبحسب غارسيا، شهدت القرية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في اهتمام المشترين، ولا سيما من المشترين الأيرلنديين، الذين ازداد اهتمامهم بالعقار بشكل خاص خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وللقرية تاريخ مختلف تمامًا عن وضعها الحالي؛ إذ كان الغرض الأصلي منها هو توفير أماكن إقامة للموظفين الذين كانوا يعملون في محطة توليد الطاقة المحلية.

واليوم، أصبحت القرية بأكملها معروضة أمام مشترٍ واحد، مع منازل متعددة ومرافق ترفيهية وكنيسة وموقع طبيعي، مقابل سعر أقل بكثير من قيمتها السابقة، ما يجعلها واحدة من أكثر العقارات غرابة المعروضة للبيع في إسبانيا.