102.2 مليار دولار أرباح 6 بنوك أمريكية في 6 أشهر

نجحت أكبر 6 بنوك أمريكية في تحقيق أرباح قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 102.2 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع نشاط الاستثمار المصرفي مع عودة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات، وكذلك من قوة نشاط إدارة الثروات والأصول. كما استفادت البنوك الأمريكية من مكاسب استثمارية استثنائية حققتها من خلال إبرام صفقات كبرى.



