«تشات جي.بي.تي» يتيح محادثات نصية غير محدودة مجاناً

رفعت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية (أوبن أيه.آي) حدود المحادثات النصية التي كانت مفروضة على مستخدمي الخدمة المجانية من منصة محادثة الذكاء الاصطناعي «تشات جي.بي.تي» التي وصل إجمالي عدد مستخدميها إلى أكثر من مليار مستخدم أسبوعياً.

سيتيح نموذج الذكاء الاصطناعي جي.بي.تي-5.6 لونا الجديد هذه الخاصية، وسيكون النموذج الافتراضي لمستخدمي الإصدارين المجاني والمدفوع جو ليحل محل النموذج جي.بي.تي 5.5.

كما سيحصل مستخدمو الخدمة المجانية والخدمة المدفوعة أ على زر «التفكير» (ثينك) الجديد الذي يتيح لهم اختيار مستوى أعلى من القدرة على الاستدلال للمسائل المعقدة.

وأوضحت «أوبن أيه.آي» أنه ستظل هناك حدود لقدرة مشتركي الخدمة المجانية في التعامل مع الملفات والصور والصوت وإنشاء الصور. ويشمل تحديث منصة «تشات جي.بي.تي» تغييرات لمستخدمي الإصدارين المدفوعين جي.بي.تي برو وجي.بي.تي بلس أيضاً.

حيث سيتمكنون من الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً جي.بي.تي 5.6 سول، وهو أفضل في أداء المهام السريعة مثل طرح الأسئلة والبحث على الإنترنت وتقديم النصائح والتخطيط والكتابة واتخاذ القرارات. وأشارت الشركة إلى أن هذا النموذج الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة ووضوحاً.

كما سيحصل مستخدمو بلس وبرو على شريط تمرير للتفكير ليتحكموا في مدى عمق تفكير النموذج للوصول إلى الإجابة المطلوبة. ويمكنهم ضبط شريط التمرير بناءً على مدى تعقيد السؤال وعدد الخطوات اللازمة لحلّه.