كوريا الجنوبية تسجل أعلى طلب سنوي على الطاقة في ظل موجة الحر

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت أعلى طلب سنوي على الكهرباء خلال الأيام الماضية في ظل موجة الحر .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن أقصى طلب على الكهرباء بلغ 321ر95 جيجاوات أمس الأول الجمعة، وفقا لبيانات بورصة الطاقة الكورية. وبلغ احتياطي الطاقة 2ر8 جيجاوات.

ويشار إلى أنه يتم إصدار تحذير بشأن إمدادات الطاقة في حال انخفض الرقم إلى أقل من 5ر5 جيجاوات.

وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الطلب على الكهرباء تجاوز 42ر10 جيجاوات ما بين الثانية والثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي أمس الأول الجمعة.

وتتوقع الحكومة تزايد الطلب على الكهرباء خلال الأسبوع المقبل، حيث لا تظهر دلالات على انخفاض درجات الحرارة، كما من المتوقع أن يزداد الانتاج الصناعي في أعقاب عطلات الصيف.