«دي بي ورلد» تدشن ممر سكك حديدية للمركبات بين أوروبا

أكملت شركة دي بي ورلد بنجاح أول عملية نقل للمركبات الجاهزة عبر السكك الحديدية من مدينة زيبروغ في بلجيكا إلى أيود في رومانيا، في خطوة استراتيجية تمثل انطلاقة ممر لوجستي جديد يربط بين أوروبا الغربية وجنوب شرق أوروبا. ويعزز هذا المسار الجديد مكانة النقل متعدد الوسائط كحل فعال لدعم سلاسل الإمداد الأوروبية، من خلال توفير خيار نقل أكثر كفاءة واستدامة يسهم في تسريع حركة المركبات الجاهزة بين مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية.

يأتي إطلاق هذا الممر ضمن جهود «دي بي ورلد» لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، عبر دمج قدرات الموانئ والبنية التحتية للسكك الحديدية لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به. كما يعكس المشروع التزام الشركة بتوسيع نطاق الربط التجاري داخل القارة الأوروبية، وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وتعد الشحنة الأولى، المتجهة إلى كيشيناو في مولدوفا، أول عملية نقل للمركبات بالسكك الحديدية في أوروبا تدار بالكامل من البداية إلى النهاية بواسطة «دي بي ورلد». ومن أيود، ستواصل المركبات رحلتها براً إلى وجهتها النهائية. وتعتزم الشركة تحويل أيود إلى مركز إقليمي لتوزيع المركبات الجاهزة يخدم رومانيا والأسواق المجاورة.

ومن المقرر أن تتحول الخدمة التجريبية إلى تشغيل منتظم خلال النصف الثاني من عام 2026، بواقع رحلتين شهرياً، مع خطط مستقبلية لربط المركز الروماني بموانئ أوروبية أخرى، من بينها ميناء كوبر في سلوفينيا.

ويأتي اعتماد النقل متعدد الوسائط في ظل بحث شركات السيارات عن بدائل أكثر كفاءة للنقل البري لمسافات طويلة، حيث تشير دي بي ورلد إلى أن استخدام السكك الحديدية يمكن أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنقل البري التقليدي.

كما يوفر هذا النموذج مرونة أكبر للشركات من خلال تقليل تأثرها بتغيرات تكاليف النقل البري الأوروبية، بما في ذلك الرسوم الجديدة لاستخدام الطرق والتحديات المرتبطة بالإجراءات الحدودية بين الدول.

ويعد مركز أيود اللوجستي متعدد الوسائط، الذي دخل الخدمة عام 2024 بعد استثمار بلغ 21 مليون يورو، أحد المشاريع الرئيسية للشركة في رومانيا. وتمتد المنشأة على مساحة 180 ألف متر مربع، وترتبط بالطريق السريع A10 وبشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوفر خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والشحن.