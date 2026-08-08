النفط يتراجع.. و«برنت» فوق 81 دولاراً

انخفضت أسعار النفط قليلاً، أمس، ​مع مراقبة المستثمرين لمؤشرات اقتراب التوصل إلى اتفاق لإعادة ‌فتح مضيق ​هرمز بموجب ترتيب مؤقت يهدف إلى إتاحة المجال لمحادثات أوسع لإنهاء حرب إيران.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو 0.7%، إلى 81.92 دولاراً للبرميل وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً، أو 0.4%، إلى 76.96 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3 ⁠دولارات للبرميل عند التسوية أول من أمس.

وقال محللون إن مستجدات هذا الأسبوع أشارت إلى ‌أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة لم تنتهِ بعد.