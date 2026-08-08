النفط يتراجع.. و«برنت» فوق 81 دولاراً

انخفضت أسعار النفط قليلاً، أمس، مع مراقبة المستثمرين لمؤشرات اقتراب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بموجب ترتيب مؤقت يهدف إلى إتاحة المجال لمحادثات أوسع لإنهاء حرب إيران.
وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو 0.7%، إلى 81.92 دولاراً للبرميل وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً، أو 0.4%، إلى 76.96 دولاراً للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند التسوية أول من أمس.
وقال محللون إن مستجدات هذا الأسبوع أشارت إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة لم تنتهِ بعد.