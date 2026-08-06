البرازيل تعتزم طرح 35 موقعاً للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي

أعلنت الوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي في البرازيل اليوم الخميس اعتزامها طرح 35 قطاعا ومنطقة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت الوكالة إن الجولة السادسة من حقوق الامتياز الدائمة للتنقيب النفط ستشمل 22 قطاعا استكشافيا إلى جانب قطاعين للتجميع الهامشي، في حين سيتم طرح 13 قطاعا في جولة عروض التشارك في الإنتاج وهو أكبر عدد من القطاعات التي يتم طرحها في طرح واحد منذ إطلاق برنامج عرض حقوق الامتياز الدائمة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جولة حقوق الامتياز الدائمة تلقت خطابات إبداء اهتمام مدعومة بضمانات من 12 شركة مسجلة فعليا.

في الوقت نفسه تلقت جولة تشارك الإنتاج خطابات اهتمام من 6 شركات مسجلة فعليا.

وقد تقدم الشركات مزيدا من خطابات الاهتمام الإضافية للقطاعات والمناطق المعلن عنها حتى 31 أغسطس.

ستبدأ الجلسات العلنية لتلقي العروض يوم 7 أكتوبر.