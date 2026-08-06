النفط يتراجع بضغط هبوط مخزونات البنزين الأمريكية

زادت خسائر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وعقود برنت المتداولة ⁠عالمياً أمس، بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 %، أو 56 سنتا، إلى 75.20 دولار، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4%، أو 32 سنتا، إلى 79.02 دولار وسط تعاملات متقلبة حيث كانت أسعار الخام قد اتجهت للصعود في بداية التعاملات.

وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين في ‌الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 209.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين ​في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 107.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع يبلغ ​206 آلاف برميل.

وقالت مصادر في السوق، الثلاثاء، نقلا ًعن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن ‌مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأفادت ​المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.