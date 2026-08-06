«سبيس إكس» تنهي ربع الطرح الأولي بخسائر 541 مليون دولار

أنهت شركة سبيس إكس لعلوم الفضاء المملوكة لإيلون ماسك الربع الذي شهد طرحها العام الأولي القياسي بخسارة أخرى، حيث سجلت صافي عجز قدره 541 مليون دولار، انخفاضاً من خسارة بلغت نحو مليار دولار قبل عام.

في الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بنسبة 92 % تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تستقر عند متوسط 6.9 مليارات دولار. وقال إيلون ماسك، خلال اتصال عبر الهاتف مع محللين، إن شركة سبيس إكس تتوقع الآن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2030، أي قبل عام من الموعد الذي كانت تتوقعه سابقاً.

ولا تزال الشركة بعيدة جداً عن بلوغ هذا الرقم في الوقت الحالي. لكن ماسك أوضح أن النمو السريع المتوقع سيأتي في المقام الأول من أنشطة الذكاء الاصطناعي.

وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس إيرادات بلغت 2.65 مليار دولار خلال الربع الماضي، فيما استثمرت الشركة 15.8 مليار دولار، معظمها في توسيع مراكز البيانات.

وتُعد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة والحوسبة السحابية، أقرب شركة حالياً إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار، بعدما سجلت إيرادات تقارب 717 مليار دولار العام الماضي.

ولا تزال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) هي المحرك الرئيسي لإيرادات سبيس إكس، ففي الربع الماضي، نمت إيرادات ستارلينك بنحو الثلثين على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 4.3 مليارات دولار، مع انضمام عدد متزايد من شركات الطيران إلى قائمة عملائها. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 80 % لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار.

وارتفع عدد عملاء ستارلينك من 10.3 ملايين إلى 12 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر. وتخطط سبيس إكس لاستخدام أقمار اصطناعية جديدة لربط الهواتف الذكية مباشرة بشبكة ستارلينك، ما قد يضعها في منافسة مباشرة مع شركات الاتصالات.

وقالت مديرة العمليات، جوين شوتويل، إنها واثقة من أن ستارلينك قادرة على استقطاب عملاء من شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة الكبرى بفضل أقمارها الاصطناعية الجديدة الأكثر تطوراً.وأضافت أن الخدمة ستكون أفضل، وستتمكن من توفير التغطية في المناطق التي تفتقر حالياً إلى خدمات الإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة.