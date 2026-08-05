ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على خلاف التوقعات، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز الماضي بواقع 2.5 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.2 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 1.5 مليون برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع غير المتوقع، أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 407 ملايين برميل، أي أقل بنسبة 6% تقريباً عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 7% تقريباً عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، بواقع 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ليظل أقل بنسبة 12% تقريباً عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.