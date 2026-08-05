النفط يواصل التراجع مع ترقب نتيجة محادثات أمريكا وإيران

واصل النفط التراجع، اليوم الأربعاء، ​بعد الانخفاض بشكل حاد في جلستي التداول السابقتين، إذ ينتظر المستثمرون ‌لمعرفة ما إذا ​كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تحرز تقدما.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً أو نحو 1.2 بالمئة، لتصل إلى 78.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لبرنت بأكثر من 12 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وتراجعت ⁠العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 74.70 دولاراً للبرميل. وبلغت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأعلنت قطر أمس الثلاثاء أن الوسطاء يحرزون تقدماً في محاولة إنهاء الحرب، ‌ما أدى إلى تراجع أسعار النفط، رغم نفي طهران أن هناك محادثات جارية مثلما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصل خام برنت عند التسوية أمس الثلاثاء إلى ‌أقل من 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 13 يوليو.

وترى بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم أبحاث السوق في فيليب نوفا، أنه "على ‌الرغم من تلاشي علاوة المخاطر ‌الجيوسياسية الفورية، إلا أن المشهد العام للإمدادات يستدعي الحذر". وقالت "في حال فشل الجهود الدبلوماسية وتأثر الإمدادات الفعلية في نهاية ​المطاف، فقد يكون التراجع ‌الحالي قصير الأمد، ​إذ ستؤدي مستويات المخزون المحدودة إلى تفاقم ⁠تأثير أي صدمة مستقبلية في الإمدادات".

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق، وفي شهر مارس وحده ارتفعت ​الأسعار بنسبة ⁠50 بالمئة.

وقال محللون من ⁠آي.جي في مذكرة: "يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي ما إذا كانت إيران ستستمر في الإصرار على درجة من السيطرة على الممر المائي، وما إذا كانت الولايات ⁠المتحدة ستتمسك بموقفها وترفض هذه النتيجة".

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلاً ‌عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع ​الماضي.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 ​صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت ‌جرينتش) اليوم الأربعاء.