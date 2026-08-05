تجدد آمال اتفاق أمريكي إيراني يهبط بالنفط 4 %

انخفضت أسعار النفط بنحو 4 %، أمس، إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، بعد تصريحات من قطر ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عززت الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في ​الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولارات، بما يعادل 3.71 %، إلى 80.66 دولاراً بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولاراً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولارات، أو 4.46 %، إلى 76.76 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولاراً، وهبط ⁠العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 يوليو.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بأكثر من 2 % في وقت سابق من الجلسة، بسبب الغموض بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «تتخلى أسعار النفط عن مكاسبها السابقة، بعد تصريحات لمسؤولين قطريين عن إعداد مسودة لتسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران».

ويتوقع جولدمان ساكس أن يبقى سعر خام برنت في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، لحين تأكيد توصل ​الولايات المتحدة وإيران لاتفاق جديد، أو يحدث تصعيد كبير في الهجمات والاستهداف.