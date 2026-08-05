«لوفتهانزا» تتوقع تراجعاً في أرباح 2026

تكبدت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران خسائر كبيرة خلال الربع الثاني من هذا العام نتيجة تداعيات حرب إيران والإضرابات، وهو ما جعل الرئيس التنفيذي للشركة كارستن شبور يتوقع احتمال تراجع الأرباح خلال عام 2026.

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا في فرانكفورت أمس أن الأرباح التشغيلية المعدلة، بعد استبعاد البنود الاستثنائية، من المتوقع أن تتراوح خلال العام بأكمله بين 1.7 مليار و2.2 مليار يورو.

وكان شبور توقع في السابق أن تتجاوز الشركة «بوضوح» أرباح العام الماضي البالغة 1.96 مليار يورو، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب.

لكن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات خلال الربع الثاني أدى إلى تراجع كبير في أرباح المجموعة، إذ انخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 56% إلى 383 مليون يورو.

كما تراجع صافي الربح بنسبة 88% إلى 123 مليون يورو، وذلك أيضاً بسبب أثر ضريبي إيجابي كانت الشركة قد سجلته في العام الماضي. وبذلك جاءت نتائج لوفتهانزا أقل من متوسط توقعات المحللين.