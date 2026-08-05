إيرادات «بالانتير» تقفز %93 بدعم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني بنسبة 93% على أساس سنوي بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.935 مليار دولار، مقابل 1.003 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي أليكس كارب إن الطلب على «السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي» انطلق بقوة.

وأضاف: «بالانتير هي الوحيدة التي أثبتت قدرتها على تحويل الرموز إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

ويثق عملاؤنا بنا لتوفير أقصى درجات التحكم في عملياتهم».

وتابع: «كان هذا الربع استثنائياً، إذ ارتفعت إيراداتنا التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 149%، ونمت إيراداتنا بنسبة 93%، بينما ارتفع مؤشر (قاعدة 40) إلى 155%. إن ثورة الذكاء الاصطناعي تجعلنا متفائلين للغاية بشأن المستقبل».