«بوينغ» تحصل على اعتماد أمريكي لطائرتها الجديدة 737-7

أعلنت شركة «بوينغ» الأمريكية، حصول طائرتها الجديدة من طراز 737 على شهادة الاعتماد من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية. وقالت الشركة: إن طائرة 737-7، وهي أصغر طرازات عائلة 737 ماكس وأطولها مدى، حصلت على الموافقة لدخول الخدمة التجارية.

وكانت «بوينغ» تخطط لإدخال هذا الطراز إلى الخدمة منذ عام 2019، إلا أن الشركة خضعت لرقابة صارمة من إدارة الطيران الاتحادية، في أعقاب حادثتي تحطم مميتتين لطائرات من طراز 737 ماكس.

وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية: إن الحصول على شهادة الاعتماد «يؤكد دقة وصرامة» إجراءات تطوير الطائرة.

وأضافت: «عمل فريقنا من المهندسين وخبراء الاختبارات على تجاوز التحديات، بما في ذلك جائحة طويلة الأمد والانتقال إلى إجراءات اعتماد جديدة. وعلى الرغم من ذلك، ظل الفريق ملتزماً باستكمال جميع المتطلبات وتقديم طائرة أكثر أماناً وكفاءة لعملائنا».

وقالت إدارة الطيران الاتحادية: إن الموافقة تعكس «سنوات من العمل المتواصل» لحل قضايا فنية معقدة واستكمال مراجعة شاملة لتصميم الطائرة وتحليلات السلامة الداعمة لها.

وتتسع طائرة 737-7 لما بين 135 و160 راكباً، ويصل مداها إلى نحو 7040 كيلومتراً.