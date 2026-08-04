النفط يتراجع 5 دولارات بدعم آمال التهدئة

تراجعت أسعار النفط ​بأكثر من 5 دولارات للبرميل، أمس، بعد أن أرجأ الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ​شن هجوم جديد على إيران، سعياً للتوصل إلى اتفاق سريع مع طهران على الرغم من نفيها وجود أي خطط لإجراء محادثات.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.04 دولارات أو 5.73 % إلى 82.89 دولاراً للبرميل، بعدما قلصت بعض خسائرها عقب ⁠ملامسة أدنى مستوى في 3 أسابيع في وقت سابق من الجلسة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.77 دولارات أو 6.8 % إلى 78.90 دولاراً للبرميل.

وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض يومي من حيث القيمة المطلقة والنسبة المئوية منذ الاثنين الماضي. وكان كلا العقدين قفزا أكثر من 20 % الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ظل ‌تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط حول سلطنة عمان، مما أدى إلى ثني شركات الشحن عن دخول الخليج لتحميل النفط. ووافق تحالف «أوبك+» أول ن أمس، على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل ​يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.