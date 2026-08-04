«أوريكس» اليابانية تعتزم شراء «أير فين» مقابل 640 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة أوريكس كورب اليابانية للخدمات المالية وافقت على شراء شركة قطع غيار الطائرات البريطانية أير فين مقابل نحو 100 مليار ين (640 مليون دولار) شاملة ديون الشركة البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول، إن الشركة اليابانية تعتزم إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي. ورفض مسؤولون من الشركتين التعليق.

وتدير شركة أوريكس، نشاطاً لتأجير الطائرات بأسطول يضم أكثر من 240 طائرة من خلال شركتها التابعة أوريكس للطيران. وفي عام 2018، استحوذت أوريكس على 30% في شركة أفولون هولدينجز لتأجير الطائرات من مجموعة إتش. إن. إيه جروب الصينية مقابل 21ر2 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق.

يذكر أن شركة أير فين غير مدرجة في البورصة وتشتري الطائرات والمحركات وقطع الغيار القديمة، وتستخلص منها المكونات القابلة للاستخدام، ثم تعيد بيعها لشركات الطيران وشركات الصيانة كقطع غيار. وتخدم الشركة البريطانية أكثر من 600 عميل، ويبلغ دخلها السنوي حوالي 370 مليون دولار، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

ستتيح صفقة الاستحواذ لأوريكس توسيع خدماتها في قطاع الطيران لتشمل إعادة تدوير مكونات الطائرات التي خرجت من الخدمة. وترى أوريكس إمكانات واعدة في هذا القطاع، نظراً لمخاوف القطاع بشأن توفر قطع الغيار بسبب اضطرابات الإنتاج ونقص العمالة، بحسب المصادر.