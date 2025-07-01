ترامب يستبعد تمديد الموعد النهائي للاتفاقيات التجارية في 9 يوليو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" إنه لا يعتزم تمديد موعد نهائي ينقضي في التاسع من يوليو للدول للتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وواصل التعبير عن شكه في إمكان التوصل إلى اتفاق مع اليابان.

وأضاف لصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء عودته إلى واشنطن من رحلة إلى فلوريدا "نتعامل مع اليابان. لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أشك في ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية "30 أو 35 بالمئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده" على الواردات من اليابان، وهي نسبة تزيد كثيرا عن البالغة 24 بالمئة التي أعلن عنها في الثاني من أبريل نيسان قبل أن يوقفها مؤقتا في وقت لاحق.







