نموذج ديب سيك الجديد للذكاء الاصطناعي هو الأقل كُلفة

قالت شركة أبحاث إن كُلفة تشغيل أحد إصدارات ​نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد للشركة الصينية الناشئة (ديب سيك) ‌تعد الأقل ​حتى الآن في اختبارات الأداء القياسية مقارنة بالنماذج المعروفة عالمياً، كما أنها أقل بأكثر من 100 مرة من نموذج كلود فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك. أطلقت ديب سيك، التي ذكرت مصادر أنها تستعد لطرح عام أولي محتمل، نموذجها في4-فلاش رسميا يوم الجمعة، ⁠في أحدث محاولة لاستعادة الزخم من خلال فعل ما تشتهر به وهو تقديم بدائل للذكاء الاصطناعي بكُلفة منخفضة للغاية.

وكان نموذج آر1 الخاص بالشركة الناشئة قد أحدث ضجة حول العالم في أوائل ‌عام 2025، وأدى إلى موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، وأثار تساؤلات حول المبالغ الضخمة التي تنفقها الشركات الأمريكية على الذكاء الاصطناعي. وذكرت ‌شركة أرتيفيشال أناليسيس للأبحاث أن سعر استخدام نموذج في4-فلاش ‌هو 0.14 دولار لكل مليون وحدة من المدخلات و0.28 دولار لكل ‌مليون وحدة من المخرجات ‌والتي تقاس بالتوكن وهو وحدة بيانات تستخدم لقياس استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقدرت شركة أرتيفيشال أناليسيس، التي تتخذ ​من سان فرانسيسكو ‌مقراً، متوسط تكلفة استخدام ​نموذج في4-فلاش بثلاثة سنتات لكل ⁠اختبار، مقارنة مع 86 سنتا لنموذج كيمي كيه3 من شركة مون شوت إيه.آي الصينية المنافسة، و1.86 دولار لنموذج جي.بي.تي-5.6 سول من أوبن إيه.آي، و3.15 ​دولارات لنموذج ⁠كلود فيبل ⁠5.

وتوفر هذه المقارنة مقياسا أكثر واقعية للقيمة مقارنة بالأسعار وحدها، لأنها تأخذ في الاعتبار كمية البيانات التي يجب على النموذج معالجتها وتوليدها لإكمال ⁠مهمة. فقد يظل النموذج الذي يتميز بسعر منخفض مكلفا في نهاية المطاف إذا كان يتطلب خطوات أكثر بكثير لإنتاج إجابة. وذكرت أرتيفيشال أناليسيس أن نموذج في4-فلاش من ديب سيك سجل 50 نقطة من أصل 100 في مؤشر الذكاء الخاص بها. وهذه هي نفس النتيجة ‌التي سجلها نموذج جيميني 3.6 فلاش من جوجل، وتقل بنقطة واحدة عن نموذج ميوز ​سبارك 1.1 من ميتا ونموذج جي.إل.إم-5.2 من زي.إيه.آي. لكن نموذج كيمي كيه3 من مون شوت سجل 57 نقطة، في حين سجل كل من كلود أوبوس 5 وفيبل 5 من أنثروبيك، وجي.بي.تي-5.6 من أوبن ​إيه.آي تسع نقاط أو أكثر ‌أعلى منه.



