النفط يصعد مع التركيز على تطورات مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 %، أمس، وتتجه لتسجيل مكاسب شهرية، بعدما دفعت تقارير أفادت بأن بعض ناقلات ‌النفط أجبرت ​على العودة في مضيق هرمز المتعاملين إلى إعادة تقييم حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار بما يعادل 1.13 % إلى 90.04 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار أو 1.41 % إلى 84.77 دولاراً ⁠للبرميل.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب بنحو 23 % خلال يوليو، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 22 %.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «تزعم وسائل إعلام إيرانية أن بعض الناقلات أُجبرت على العودة، ولذلك فإن استمرار انخفاض ‌أعداد السفن العابرة لمضيق هرمز يدعم الأسعار».

وأظهرت البيانات أن 29 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت مضيق باب المندب أول من أمس.

وقال أولي ​هفالباي المحلل لدى إس.إي.بي ‌ريسيرش «توقف السوق عن التداول على ​أساس الحرب وبدأ التداول على أساس ⁠بيانات الشحن».