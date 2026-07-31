النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات

تراجعت ‌أسعار ​النفط اليوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية على الرغم من ⁠عدم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.2 ‌بالمئة إلى 88 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام ‌غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار ‌أو 1.8 بالمئة إلى 82.09 دولاراً ‌للبرميل. وعلى أساس ‌شهري، من المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20 ​بالمئة.

وقال دانيال ‌هاينز المحلل ​لدى (إيه.إن.زد) إن أسعار النفط الخام ⁠تتجه نحو الانخفاض، إذ محت المؤشرات على زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز أثر ​التوتر ⁠المتصاعد ⁠في الشرق الأوسط. وتسعى السعودية إلى قيادة تحالف لتعزيز التعاون الدفاعي في مضيق باب المندب ⁠والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي جميعها ممرات حيوية لإمدادات الطاقة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن 14 دولة، من بينها جيبوتي ومصر وباكستان والسودان وتركيا، أبدت دعمها ‌للتحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران ​في اليمن الأسبوع الماضي فرض حصار بحري على السعودية، مهددين بذلك مسار البحر الأحمر لصادرات النفط السعودية، وهو مسار بديل ​لمضيق هرمز.

