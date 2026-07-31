705 ملايين يورو أرباح «رينو» النصفية

تحولت شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات إلى الربحية خلال النصف الأول من السنة المالية 2026.

وسجلت صافي ربح في النصف الأول بقيمة 705 ملايين يورو مقارنة بصافي خسارة قدرها 185. 11 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفز صافي الدخل المعدل خلال الفترة إلى 705 ملايين يورو من 461 ملايين يورو في الفترة المقابلة من 2025.

وبلغ الدخل التشغيلي 126. 1 مليار يورو مقابل خسارة تشغيلية بلغت 404. 8 مليارات يورو في العام السابق، وانخفض الدخل التشغيلي والنفقات الأخرى إلى 441 ملايين يورو من 057. 10 مليارات يورو في العام السابق.