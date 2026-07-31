ارتفاع أرباح «آي إن جي» الهولندية الفصلية

أعلنت مجموعة «آي إن جي» الهولندية للخدمات المالية، أمس، أن نتائجها في الربع الثاني قبل احتساب الضرائب ارتفعت بواقع 23.2 مليار يورو من 2.37 مليار يورو قبل عام.

وبلغت النتيجة النهائية 1.95 مليار يورو للربع الثاني، مما يمثل زيادة بواقع 16.2 % مقارنة بـ 1.68 مليار يورو العام الماضي.

ووصلت النتيجة النهائية للسهم 0.68 يورو بارتفاع 21.4 % من 0.56 يورو. ووصل إجمالي الدخل لـ 6.28 مليارات يورو بزيادة بواقع 10.2 % من 5.7 مليارات يورو العام الماضي.

وبالنسبة للنصف الأول من 2026، ارتفعت نتائج مجموعة «آي إن جي» قبل احتساب الضرائب بواقع 15.2 % لتصل إلى 5.18 مليارات يورو من 4.49 مليارات يورو. وبلغت النتيجة النهائية للسهم 1.22 يورو مقارنة بـ 1.03 يورو.