سامسونج تبدأ بناء مصنعها الثاني في تكساس نهاية 2026

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، الخميس، أنها ستبدأ بناء مصنعها الثاني لتصنيع أشباه الموصلات، المعروف باسم «تايلور فاب 2»، في منشأتها بمدينة تايلور بولاية تكساس، بنهاية عام 2026.

وأوضحت الشركة، وهي أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم، خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة تقرير أرباحها، أنها تستعد لبدء أعمال البناء في «تايلور فاب 2» خلال عام 2026، بهدف بدء الإنتاج الضخم في عام 2030، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت سامسونج أن أعمال بناء «تايلور فاب 1» تسير وفق الخطة الموضوعة، ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في عام 2026. وتخطط الشركة لتوسيع طاقتها الإنتاجية تدريجيا لتقنية التصنيع بدقة 2 نانومتر بعد بدء تشغيل المنشأة.

وقالت الشركة «مع تزايد استفسارات العملاء حول تقنية 4ر1 نانومتر، فإننا نراجع أيضاً خططاً لتأمين طاقة إنتاجية إضافية. وسيتم وضع خطط تفصيلية على مراحل بناءً على طلبات العملاء والمناقشات ذات الصلة».

وأضافت الشركة أنها تعمل على تحويل عمليات التصنيع الناضجة إلى إنتاج بتقنية 3 نانومتر الأكثر ربحية، مع تركيز مواردها على المنتجات المتخصصة عالية القيمة التي تتسم بالحواجز التقنية المرتفعة.

كما أعلنت سامسونج أنها بصدد توسيع اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع كبرى شركات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي العالمية، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو على المديين المتوسط والطويل، استعداداً لنقص مطول في رقائق الذاكرة.