تجدد توترات الشرق الأوسط يقفز بأسعار النفط 7 %

قفزت أسعار النفط بنحو 7 %، أمس، وسط تبدد آمال إنهاء وشيك للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران عقب استئناف ‌الغارات الجوية في ​الشرق الأوسط، بينما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولارات بما يعادل 6.9 % إلى 89.93 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.34 دولارات أو 6.7 % إلى 84.60 دولاراً.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو.بي.إس: «إن تجدد الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأكيد المسؤولين الإيرانيين ⁠على رغبتهم في السيطرة على الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل انخفاض تدفقات النفط عبره يرفعان أسعار النفط مجدداً».

وقالت مصادر في السوق، أول من أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول ‌الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.

وقالت مصادر إن تحالف أوبك+ من المرجح أن يوقف زيادات إنتاج النفط لثلاثة أشهر اعتباراً من أكتوبر بعد إلغائه شريحة تخفيضات طوعية بالكامل كان قد فرضها في السابق ​لدعم الأسعار.