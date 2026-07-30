«بي إم دبليو» تعتزم شطب 8 آلاف وظيفة

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» شطب نحو 8 آلاف وظيفة على مستوى العالم.

وأفادت مصادر بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية، بأن شطب الوظائف سيتم من خلال التناقص الطبيعي للقوى العاملة، إلى جانب برنامج تعويضات لإنهاء الخدمة على أساس طوعي في ألمانيا.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التعويضات في أكتوبر 2026 ويستمر حتى نهاية عام 2027، ويستهدف جميع العاملين في ألمانيا خارج قطاع الإنتاج المباشر.

ويعمل في ألمانيا أكثر من نصف إجمالي موظفي بي إم دبليو، إذ بلغ عددهم أكثر من 84 ألفاً من أصل نحو 154 ألف موظف حول العالم حتى منتصف هذا العام، ما يرجح أن تكون غالبية الوظائف التي سيجري إلغاؤها في ألمانيا. ولم تعلق الشركة بعد على هذه الخطط.