أغلى أخطاء العالم.. 600 مليار دولار ضاعت بــــ "نقرة بيع فوراً"

برنارد أرنو يملك كل شيء، لكنه خسر أكثر مما يملكه معظم سكان الكوكب، عندما ضغط على زر البيع لأسهمه في "نتفليكس"، لم يكن يعلم أنه كان يتخلص من 60 مليار دولار دفعة واحدة.

هذه ليست مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هي درس في "فن ضياع الفرص" الذي لا يستثني أحداً، حتى أولئك الذين يقفون على قمة هرم المال. استعد لاكتشاف لماذا يرى عمالقة الاقتصاد أن "التوقيت" هو اللغز الأكثر رعباً في عالم الاستثمار، وكيف تحولت قراراتهم السريعة إلى أكبر كوابيسهم المالية.

أخطاء أرنو

في عام 1999، استثمر أرنو 30 مليون دولار عبر شركته القابضة في "نتفليكس" عندما كانت لا تزال تشحن أقراص الـ DVD بالبريد. وبحسب تصريحاته في بودكاست "Legend"، فقد باع معظم حصته بعد أربع سنوات فقط عندما بلغت القيمة السوقية للشركة 500 مليون دولار.

اليوم، تبلغ قيمة "نتفليكس" 300 مليار دولار، أي 600 ضعف سعر البيع. ولم تكن نتفليكس الاستثناء؛ فقد اعترف أرنو سابقاً بأنه باع أسهم "أبل" مبكراً جداً، كما حصل على أسهم "جوجل" بالصدفة خلال انهيار "دوت كوم" وباعها أيضاً، معترفاً بصدق: "أنا دائماً أبيع مبكراً جداً".

حالة واين

يعد رونالد واين، الشريك الثالث في تأسيس "أبل" إلى جانب ستيف جوبز وستيف وزنياك، المثال الأكثر درامية. فقد حصل على حصة 10% مقابل مساهمته في تأسيس الشركة، لكنه باع أسهمه بعد أقل من أسبوعين مقابل 800 دولار فقط.

اليوم، كانت حصته لتصل قيمتها إلى حوالي 499.5 مليار دولار. ومع ذلك، يصر واين، البالغ من العمر 91 عاماً، على أنه لا يشعر بالندم، مؤكداً في لقاء مع "CNN" أنه فضل البقاء بعيداً عن ضغوط الثراء الفاحش التي قد تنهي حياته في "مقبرة الأغنياء".

خسائر ثيل

في عام 2004، استثمر بيتر ثيل 500 ألف دولار مقابل حصة 10% في "فيسبوك". وبعد عقد من الزمان، باع غالبية حصته مقابل 400 مليون دولار. قد يبدو هذا ربحاً هائلاً لمعظم الناس، لكن لو احتفظ بتلك الأسهم حتى اليوم، لكانت قيمة حصته في "ميتا" حوالي 11.85 مليار دولار.

يعترف ثيل بأنه قلل من شأن السوق الأساسي للشركة آنذاك (طلاب الجامعات)، موضحاً أن المستثمرين غالباً ما ينحازون للأشياء التي يستخدمونها شخصياً، ويقللون من قيمة ما لا يدركون أهميته.

مفارقة إنستغرام

في عام 2012، قرر مؤسسا "إنستغرام"، كيفن سيستروم ومايك كريغر، بيع شركتهما لـ "فيسبوك" في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.

وعلى الرغم من أن سيستروم حصل على 400 مليون دولار وكريغر على 100 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة تبدو ضئيلة مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه الحال؛ فقد قفز تقييم "إنستغرام" إلى حوالي 114 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لبيانات "كانتار" (Kantar). ومع ذلك، يؤكد سيستروم أن الدرس الأكبر الذي تعلمه هو أن المال لا يضمن السعادة ولا يحل المشكلات الجوهرية كالصحة.

درس المال

تؤكد هذه القصص أن عالم المال لا يعرف "التوقيت الذهبي" المطلق. فبين تصحيحات السوق الحادة وتقارير الأرباح المفاجئة، يظل الخيط الفاصل بين الثراء الفاحش والندم التاريخي رفيعاً للغاية. وسواء كان الأمر يتعلق بأرنو الذي يملك المليارات ولا يزال يبيع "مبكراً"، أو واين الذي اختار الهدوء بعيداً عن أرقام أبل الفلكية، يظل الدرس واحداً: الثروة ليست مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هي رحلة محفوفة بالقرارات التي لا يمكن التراجع عنها.